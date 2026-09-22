Минималната заплата и за 2027 г. да бъде 50% от средната за страната, предлагат депутати от ПП. Те са внесли предложението между първо и второ четене в парламента на промените в Кодекса на труда, с които Министерският съвет въвежда четири критерия за определяне на минималната заплата.

Няма необходимото технологично време за определяне на минималната заплата за 2027 г. по новия ред, предвиден с промените в Кодекса на труда, гласят мотивите на депутатите. Идеята на управляващите е в Кодекса на труда да бъдат разписани само четири критерия, които да бъдат взимани предвид при определяне на минималната заплата.

Но конкретната формула трябва да бъде разписана в наредба, която трябва да бъде пусната за обществено обсъждане след гласуване в парламента на промените в Кодекса на труда.

Тъй като е необходимо технологично време за приемане на наредбата, а размерът на минималната заплата трябва да бъде използван в разчетите за бюджета за 2027 г., депутатите предлагат и за следващата година минималната заплата да бъде 50% от средната. Това означава за 2027 г. минималната заплата да стане 692 евро.

Но в указанията на Министерство на финансите за подготовката на бюджета за 2027 г. е записано, че разчетите трябва да бъдат правени при минимална заплата от 660 евро.