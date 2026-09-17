300 участници от 20 фолклорни формации от 10 държави пристигат в Бургас за второто издание на Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина „Бургас ни събира“. Фестивалът започва утре, 18 септември**, и ще продължи до 20 септември.

Официалното откриване е утре от 19:30 часа в Летния театър, където ще се проведе и първата концертна вечер.

Бургас ще посрещне български танцьори, певци и музиканти от **18 града в Австрия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Норвегия, Молдова, Швейцария и Кипър**. В трите фестивални дни те ще представят богатството на българския фолклор и традиции, съхранявани от сънародниците ни зад граница.

В програмата участват танцови състави, певчески групи, хорове и музиканти. Специално за фестивала е създадена и сборната формация „Леле мале“, която обединява хористи и танцьори. Публиката ще види и международната група „Българска роза по света“, събрала девет фолклорни състава от Испания, Франция, Германия, Швейцария, Кипър и Италия в общ спектакъл.

Освен концертните вечери в Летния театър, фестивалът ще излезе и на открито. На 19 септември от 17:30 часа площад „Св. св. Кирил и Методий“ ще се превърне в сцена за голямо хоро с всички 300 участници.

На 20 септември от 17:30 часа предстои пъстро дефиле от площада пред Община Бургас до Морската градина. Финалът ще бъде същата вечер от 19:30 часа в Летния театър с галаконцерт на всички формации, награждаване и официално закриване.

Организатори са Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и „Пощенска кутия за приказки“, със съдействието на Община Бургас и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Програма на фестивала "Бургас ни събира"

18 септември (петък)

12:00 - 17:00 ч. - Пристигане и настаняване на групите.

17:00 - 18:00 ч. - Техническа среща с ръководителите на групите.

19:30 - 21:30 ч. - Откриване на фестивала и първа концертна вечер в Летния театър.

19 септември (събота)

10:00 - 13:00 ч. - Организирано посещение на остров Света Анастасия (тръгване от Магазия 1).

17:30 - 19:00 ч. - Голямо хоро с всички участници на площад "Св. св. Кирил и Методий".

19:30 - 21:30 ч. - Втора концертна вечер в Летния театър.

20 септември (неделя)

10:00 - 13:00 ч. - Организирано посещение на рибарското селище Ченгене скеле (тръгване от Магазия 1).

17:30 - 19:00 ч. - Дефиле с всички участници от площада пред Общината в Бургас до Морската градина.

19:30 - 21:30 ч. - Галаконцерт на всички групи, награждаване и официално закриване.