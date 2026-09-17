Премиерът Румен Радев опроверга твърденията на опозицията за външната политика на страната и припомни, че България ще е домакин на бъдещата среща на върха. Припомняме, че в сряда председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен каза, че ще се организира Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.

"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници, вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация", каза той.