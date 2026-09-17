Софийска градска прокуратура (СГП) наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан“.

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, съобщиха от прокуратурата.

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът на средствата, използвани за тяхното закупуване, се изяснява.

По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция за приходите за установяване на произхода на средства, с които са закупени МПС. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

Софийска градска прокуратура ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването.