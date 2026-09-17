Мъж и жена са открити мъртви в дома им в столичния квартал „Бояна”, съобщиха от СДВР.

Сигналът за безжизнените тела е подаден в сряда вечерта минути преди 20:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията.

Мъжът и жената са съпрузи, на по 61 години.

Изясняват се причините за смъртта им. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището, информира Нова тв. Няма информация и за семейно насилие.

По информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство.

Води се досъдебно прозивидство.