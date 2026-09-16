Тъмният дим над Бургас, който предизвика вълна от тревожни коментари и гръмки заглавия в медии и социални мрежи, се оказа напълно нормално явление при по-стар тип летателни средства. Това обяви пресслужбата на Летище-Бургас, която категорично отрекоха да е имало каквато и да било аварийна ситуация.

Поводът за сигналите е Ан-12 - модел въздухоплавателно средство от по-старо поколение, при което по-видимият и по-тъмен дим от изгорелите газове е обичайна гледка и не индикира технически проблем.

От летището използваха и следното сравнение, за да успокоят обществеността: когато по-стар автомобил се движи по магистралата и от ауспуха му излизат повече изгорели газове, това не означава, че на магистралата има авария. Същата логика важи и за самолетите.

От аеропорта призоваха към спокойствие и отговорност при боравенето с подобна информация, тъй като сензационните заглавия могат съвсем ненужно да разтревожат хората.

„Нито има „авария в небето над Бургас“, нито има ударени самолети, нито кацнаха извънземни на Летище Бургас и днес", гласи позицията на летището: „Небето над Бургас е абсолютно спокойно. Повод за паника няма.“