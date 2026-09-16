Ужасяващи кадри от мястото на трагедията в столичния квартал "Младост 3" показват района пред блока, където е открито тялото на 40-годишен баща. По първоначални данни мъжът е скочил от петия етаж на жилищната сграда, след като малко преди това е намушкал многократно 6-годишния си син. И бащата, и детето са починали.

Трагедията се е разиграла в двустаен апартамент, в който са живеели мъжът, детето и родителите на 40-годишния. По данни на Столичната дирекция на вътрешните работи непосредствено преди случилото се в жилището са били бащата, момчето и неговата баба.

Жената излязла до магазин, а когато се върнала, открила внучето си с прободни рани. По време на самия инцидент в апартамента не е имало други хора.

Преди трагедията между бащата и детето е възникнал скандал, на който майката е станала свидетел. Мъжът извадил нож и намушкал многократно 6-годишното момче, а след като осъзнал какво е направил, скочил от прозореца.

Между 11:17 и 11:24 ч. в МВР са получени четири почти идентични сигнала за случващото се. Първият е бил за мъж, който е скочил от петия етаж и кърви. В 11:24 ч. е постъпил втори сигнал за него, при който вече е съобщено, че няма жизнени функции.

Между тези две обаждания е получен сигнал от жена, която съобщила имената на дете и посочила, че то е в гърч и има прободна рана. Малко по-късно, отново в 11:24 ч., жената съобщила, че детето е с прободни рани, но не знае от кого са нанесени. Това обясни директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков на специален брифинг.

Две линейки са изпратени към мястото на трагедията. При пристигането си медицинските екипи са констатирали смъртта и на 40-годишния мъж, и на 6-годишното дете.

От полицията уточниха още, че в 11:17 ч., преди да бъде подаден първият сигнал, бащата е направил опит да се свърже с телефон 112, но разговор не е бил проведен.

По данни на СДВР през 2023 г. полицията е реагирала на сигнал, че 40-годишният мъж е буйствал. След случая той е бил транспортиран и настанен в Центъра за психично здраве в София.

Главен комисар Пелтеков съобщи, че по наличната информация мъжът е страдал от психично разстройство, свързано с употребата на медикаменти и алкохол, и от 2023 г. е приемал лекарства, предписани от личен лекар.

От СДВР посочиха още, че майката на момчето е напуснала семейството преди около три години и не живее на адреса. По първоначални данни семейството не е имало проблеми, които да подсказват, че може да се стигне до подобна трагедия.

В сутрешните часове преди инцидента бабата на 6-годишното момче се е обадила на учителката му и е съобщила, че детето няма да посети детската градина по лични причини.

Разследването продължава, като предстои да бъде установена точната последователност на събитията и всички обстоятелства около смъртта на бащата и детето.