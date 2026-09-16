Скандал между бивши съпрузи разтърси живущите в блок 52 в ж.к. „Сениче“ във Враца. По време на семейния конфликт 3-годишното им дете е било изведено на балкона и провесено през терасата на деветия етаж, съобщи BulNews.

Инцидентът е станал в нощта срещу 15 септември. По първоначални данни бащата, който бил във видимо нетрезво състояние, отишъл в дома на бившата си съпруга с намерението да види детето. След като жената отворила вратата, между двамата възникнал скандал, който прераснал от словесна разправия във физически конфликт.

По време на спора мъжът хванал детето за ръката и го отвел към балкона. След като излязъл с него, го провесил през терасата и заплашил, че ще го хвърли, ако бившата му съпруга не отговори дали има друг мъж.

По това време пред блока имало хора, които чули виковете на детето. Когато погледнали към сградата, видели детето да виси през балкона на деветия етаж. Свидетелите незабавно подали сигнал на телефон 112.

На място били изпратени полицейски и медицински екипи. Детето било свалено от терасата и прегледано от медиците. По информация на медията то не е получило физически наранявания и се е разминало с уплахата.

При пристигането си полицаите заварили мъжа пред блока във видимо нетрезво състояние. Той бил тестван за употреба на алкохол, като пробата отчела висока концентрация. Мъжът е задържан.

Бившите съпрузи са разделени от години, а съседите не са ставали свидетели на подобни конфликти между тях.