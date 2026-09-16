По-високите цени на пшеницата, горивата, електроенергията и транспорта могат да доведат до поскъпване на хляба през есента. Хлебопроизводителите обаче засега се опитват да задържат цените, въпреки увеличаващите се разходи.

Според производители себестойността на хляба вече се е повишила с около 5%, а при евентуално увеличение крайната цена може да нарасне с около 10%.

По-скъпата пшеница и високите цени на дизела са сред основните фактори, които могат да окажат влияние върху цената на хляба през есента.

„Положението, в което се намираме, е доста сериозно както за бизнеса, така и за хората. Но въпреки това ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна за хората. Въпреки ежедневните вдигания на цените на суровините, на горивото, което е близо до 2 евро, засега ще се опитаме да задържим цената максимално достъпна, за да могат хората да имат вкусен селски хляб“, каза Цветан Георгиев, хлебопроизводител от санданското село Плоски.

По думите му през последните два месеца има сериозно увеличение на цените на дизела и пшеницата. Въпреки това производителите засега ще се опитат да запазят досегашните цени.

„Сега ще се опитаме да задържим цената, както си беше досега. Но евентуално по-нататък – месец, два, три – ще видим дали ще има вдигане, защото това не зависи само от нас. Имаме си бранш, който комуникира и се определя цената на хляба“, обясни хлебопроизводителят.

Горивото – основен фактор

Според Георгиев именно цената на горивото оказва най-сериозно влияние върху крайната цена на хляба.

„Определено горивото, защото то е най-големият фактор, който може да повлияе на цената на хляба. Както казах, то става на 2 евро, което се отразява доста на пазара – както на хората, така и на бизнеса.“

Очакванията са евентуално поскъпване да засегне различните видове хляб. Производителите се надяват да успеят да задържат сегашните цени поне още месец-два. Рязък скок на цената обаче не се очаква.

„Не, не мисля. В рамките на 10 процента. Десет процента, ако се вдигне, но толкова драстично няма да е.“

Според хлебопроизводителя себестойността на хляба вече се е увеличила с около 5%. При евентуално поскъпване цената на хляба би могла да достигне около 1,20 евро.

По-високите цени неминуемо ще се отразят и на търсенето.

„Ще се отрази със сигурност, но ще има известно спадане на търсенето и на потреблението. Но очакваме хората да ни разберат и нас, защото не зависи всичко от нас“, каза производителят.

За бизнеса ситуацията остава трудна, а производителите са принудени да търсят начини да се адаптират към постоянно променящите се разходи. По думите на Георгиев част от хлебопроизводителите в района вече са прекратили дейността си заради увеличаващите се разходи.