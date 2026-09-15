Срещи с непълнолетно момиче и опит на Ивайло Калушев да го приобщи към групата се оказват сред основните причини, довели до трагичния край в района на "Петрохан". Това показва комплексната съдебна експертиза, изготвена по разследването, с която бТВ разполага и публикува

На този фон близките и роднините твърдят, че към момента на пресконференцията вчера експертизите не са им били предоставени.

През 2023 г. в Италия 11-годишно момиче се запознава с кръга около Ивайло Калушев. Експертизата я определя като емоционално уязвима и отбелязва, че това е предизвикало интереса му.

Две години по-късно момичето отново се среща с групата след преживян емоционален срив. През ноември миналата година според експертизата Николай Златков започва настойчиво да я кани в хижа "Петрохан". Говори ѝ за духовни практики и за специална връзка с Калушев.

Била уверявана за групата, че това са "единствените хора, на които тя може да има пълно доверие, че животът в града е една пълна илюзия и че децата не принадлежат на родителите си".

През декември момичето започва да посещава хижата. Първоначално с разрешението на баща си, но постепенно престоят ѝ става все по-продължителен, обяснява бащата пред разследващите.

"Калушев ѝ е обяснил, че ако тя иска да се качи при тях за по-дълго, тя трябвало да го слуша на 100% и да прави каквото той ѝ казва. Говорил ѝ е за неща, свързани с магия и рейнджърската им част, с която се занимавали", се посочва в експертизата.

И още от данните в документа - момичето настоявало пред баща си за по-дълъг престой в хижа "Петрохан" и заплашило със самоубийство, ако не ѝ разреши. Това било и първият знак за бащата, че нещо нередно се случва.

Следва пътуване с момичето, Ивайло Калушев, Николай Златков и Алекс Макулев до къщата в село Българе. След това девойката разказва на баща си, че на 28 януари е станало жертва на сексуален инцидент.

На следващия ден детето е поискало да се прибере и разказва на баща си за случилото се.

И още от твърденията в експертизата - Калушев се среща с бащата на момичето. Прави опит да разкаже версията си, като обяснява, че момичето лъже. Бащата обаче не приема версията на Калушев и прекъсва комуникация с него. Започва да говори за проверка и намеса на полицията.

Именно тук експертите виждат преломния момент за последвалата криза, защото Ивайло Калушев вече е бил изправен пред опасността информацията за случилото се да бъде разкрита.

Денят е 1 февруари. Часът е 8 без 10 вечерта. Майката на Ивайло Калушев получава известното знаково събщение от сина си:

"Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, дори и частичка, но нямаме никакви сили повече да се борим с тази кочина... То не е причината, то е просто капката, която преля за всички нас чашата, поредният искрен опит да помогнем на едно болно дете - момиче е, в твоя чест :))) Прости ми, благодаря ти от сърце и когато намериш сили (по-скоро е по-добре), просто си насочи мисълта към мен и ще ме намериш. Този свят е един много стабилен сън. Няма смисъл да го превръщаш в кошмар. Направи напук и виж вътре в себе си и се усмихни. Обичам те много. Бъди свободна".

4 минути по-късно тя му отговаря. Пита го дали е жив, казва "не ме побърквай". Съобщението остава без отговор.

Само дни по-късно общността се разпада в трагичния финал, пише в експертизата. Детайли от констатациите бяха оповестени вчера на пресконференцията от вещите лица, които са я изготвили, и от прокуратурата.

Още вчера близките и родителите на загиналите остро се противопоставиха на версиите и твърденията на разследващите и ги определиха като свободно съчинение. А експерти критикуваха разследването. Те посочиха, че докато то не е приключило, заключения не могат да се правят.

"Груба грешка е, защото не може ти в национален ефир да излезеш, в желанието си да отговориш на определени обществени очаквания и нагласи, да кажеш, че да, ние сме събрали един много голям обем от доказателства, ама за съжаление 12 експертизи, които са ключови, включително и първата ситуационна, която е за хижата, не е изготвена. И да правиш умозаключения, че няма външна намеса", коментира Димитър Марковски, адвокат по наказателно право.

"Тази експертиза сама по себе си не може да е 100% доказателство. Тя трябва да е свързана интердисциплинарно с другите експертизи, които все още не са приключили", посочва д-р Веселин Герев, психиатър.

Според експертизата друга причина за срива, предизвикал действиата на Калушев и групата му, са значително намалелите средства по сметките им.

Няма данни за трудов стаж на Ивайло Калушев или каквито и да е професионални ангажименти, с които да е осигурявал издръжката си през годините. Видно от банковите извлечения на негови сметки, той е придобивал и похарчил значителни суми, надхвърлящи 4 милиона лева.

Малко преди края Калушев не е разполагал с достатъчно финансови средства, като експертите отчитат осезаем спад на постъпленията през 2025 г. и изчерпване на средствата по индивидуалните и свързаните сметки, твърдят разследващите.

Към момента на базата на тези експертизи могат да се изграждат хипотези, а не заключения, защото прокуратурата все още не разполага с всички факти и обстоятелства по разследването.