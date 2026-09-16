Лавина с цената на дизела. Очаква се до дни тя да мине психологическата граница от 2 евро. С 3 цента се е увеличила цената на дизела тази сутрин, а на бензина - с един. Цените обаче ще продължат да растат и вероятно дизелът ще стигне 2 евро в края на септември, предупреди Димитър Хаджидимитров - заместник-преседател на Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива пред bTV.

Това няма да е последното увеличение на тази седмица - мога да гарантирам. 1,95 евро е средната цена на дизела, 1,70 евро е на бензина. Поне с 2 цента трябва да се вдигне цената до края на седмицата и средната цена ще стане 1,97-1,99 евро, каза Хаджидимитров.

Въпреки високите цени досега не е имало намаление в потреблението, дори напротив - лятото е имало леко увеличение. През последната седмица обаче трендът се обръща. Хаджидимитров твърди, че това е нормално, защото през септември и октомври потреблението намалява.

Дизелът никога досега не е достигал подобна цена - 2 евро или 4 лева. Причините са много. Първо е недостигът на дизел в световен мащаб, съкратените производствени мощности, в Европа затворихме десетина рафинерии в последните години, бушуващите конфликти - застраховките на корабите са 3-4 пъти по-високи, увеличаващите се транспортни разходи, обясни Хаджидимитров. Тази зима не е имало големи покупки на нефт и дизелово гориво, защото всички са чакали цените да паднат.

Европа е най-големият губещ, убеден е той.

Сред причините за поскъпването експертът посочи и продължаващите конфликти. По думите му транспортните разходи и застраховките са се увеличили пет пъти.

„Ако е било процент и половина върху товара застраховката преди 7-8 месеца, в момента достига 6% върху товара застраховката. Отделно на корабите, застраховките са 3-4 пъти по-високи“, обясни той.

Хаджидимитров каза още, че Китай е започнал да увеличава покупките на петрол заради зимния сезон, което допълнително влияе върху пазара. Като фактор той посочи и пораженията върху руски рафинерии.

Хаджидимитров предложи 50 евро подкрепа.