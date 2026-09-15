Централната избирателна комисия (ЦИК) и Съветът за електронни медии (СЕМ) подписаха споразумение за съвместно наблюдение на медийното отразяване на предстоящата президентска кампания. Това означава, че ще има засилен контрол върху съдържанието на телевизиите и радиата, за да се гарантира обективност и равнопоставеност на кандидатите.

Споразумението, което формализира сътрудничеството между двете институции, беше подписано от председателя на ЦИК Георги Хорозов и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. То е в изпълнение на разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията и се отнася за изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., както съобщиха от пресцентъра на ЦИК, цитирани от BTA Bulgaria.

Какво включва медийният мониторинг?

Специализираното наблюдение, което СЕМ ще осъществява, ще обхване общо 26 медии – 13 обществени и 13 търговски телевизии и радиа, които имат новини и публицистика в програмите си. Според председателя на СЕМ Габриела Наплатанова, цитирана от NOVA, ще се следи за спазването на професионалните стандарти, обективност, равнопоставеност и баланс при представянето на кандидатите.

Акцент в наблюдението ще бъде и предотвратяването на реч на омразата и призиви за насилие, както и гарантирането на правото на отговор и опазването на доброто име на участниците в надпреварата. Наплатанова подчерта, че платеното агитационно съдържание трябва да бъде ясно обозначено, за да не се заблуждават гражданите. Докладът от мониторинга на СЕМ се очаква да бъде готов до месец след края на изборите, информира BTA Bulgaria.

Какви ще бъдат санкциите при нарушения?

Председателят на ЦИК Георги Хорозов коментира, че действащото законодателство дава възможност на комисията да съобрази размера на санкцията с тежестта на конкретното нарушение. Според него, както съобщиха агенции като Focus News и БГНЕС, размерът на санкциите е „подходящ и достатъчен“, за да бъдат постигнати целите на Изборния кодекс.

Хорозов беше категоричен, че всички санкции, които ЦИК налага при установени нарушения, са напълно законосъобразни. Подписването на подобни споразумения е стандартна практика преди всеки национален вот и цели да подсили прозрачността и справедливостта на изборния процес в страната.