Районният съд в Пазарджик отложи разпоредителното заседание по наказателното дело срещу инфлуенсъра Стоян Колев, обвинен за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата.

Според информация на "24 Часа", подсъдимият не се е явил в съдебната зала, тъй като е задържан от испанските власти във Валенсия въз основа на издадена европейска заповед за арест. Срещу него вече е започнало производство в изпълнение на това разпореждане.

Магистратите са счели, че въпреки че обвиненията срещу Колев не са за тежки умишлени престъпления, е налице процесуална пречка за даване ход на делото в негово отсъствие. Според съда това би нарушило правото му на лично участие в процеса.

Преди да бъде задържан в Испания, инфлуенсърът избяга от наложения му домашен арест и замина за Румъния, като се хвалеше с действията си чрез живи излъчвания в TikTok. Оказа се, че проследяващата му гривна не е предавала сигнал за местоположението му. По-късно той бе задържан във Валенсия.

За да се осигури необходимото време за предаването на Колев от испанските на българските власти, съдът насрочи следващото заседание за 10 ноември 2026 г. от 14:00 ч.