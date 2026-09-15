Румънски фермери влязоха в сблъсък със силите за сигурност в Букурещ, след като протест на земеделски производители пред сградата на правителството прерасна в безредици.

Кадри показват как протестиращи бутат служители на реда и влизат в схватки с тях, хвърлят предмети и събарят заграждения, преди жандармерията да използва сълзотворен газ.

Демонстрацията започна мирно на площад "Виктория" (Piața Victoriei), където фермери се събраха, за да протестират срещу проблеми, засягащи секторите на животновъдството и земеделието. Напрежението ескалира, когато част от протестиращите се опитаха да блокират пътищата около площада и влязоха в конфликт с жандармеристите, които отвърнаха с използване на сълзотворен газ.

Протестът беше организиран от румънски овцевъди и други земеделски производители, като в него се включиха между няколкостотин и над 1000 души. Организаторите бяха призовали участниците да докарат на площада овце, трактори и бали сено, но наложените ограничения попречиха на влизането на живи животни и тежка техника в зоната на демонстрацията.

Фермерите протестираха срещу наложената от ЕС забрана за износ на живи овце и кози от Румъния - мярка, удължена до 31 декември 2026 г. заради огнища на чума по дребните преживни животни и овча шарка. Те настояваха и за по-добри компенсации за животните, умъртвени заради епидемичните огнища, както и за културите, пострадали от сушата.

Протестиращите поискаха и оставката на Александру Бочиу, ръководител на Националния орган по ветеринарна санитария и безопасност на храните (ANSVSA), заради начина, по който е управлявал епидемиологичната ситуация.

Най-малко трима протестиращи са се нуждаели от медицинска помощ след излагане на въздействието на сълзотворен газ и бяха прегледани на място. Няма данни за пострадали служители на реда, а двама от участниците бяха отведени в полицейско управление за разпит.

Движението около площада, включително в подлеза "Виктория" и по булевард "Кисельов“"(Kiseleff), беше блокирано за няколко часа, преди отново да бъде възстановено.