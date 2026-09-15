Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев отправи приветствие към учители, родители и ученици по повод началото на новата учебна година.

В обръщението си той подчертава ролята на училището не само за придобиването на знания, но и за изграждането на увереност, самостоятелно мислене и отговорност у децата.

„Всяка нова учебна година започва с училищния звънец. Но истинското начало е в усилията на хилядите хора с една обща мисия – да дадат на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота“, посочва проф. Вълчев.

По думите му именно в училище децата постепенно откриват себе си и света – учат се да задават въпроси, да търсят отговори, да защитават позицията си и да уважават другия.

Министърът благодари на учителите

В приветствието си министърът отправя благодарност към учителите за ежедневните усилия, които често остават невидими.

„Да задържите вниманието на едно дете, да го мотивирате, да бъдете взискателни, без да го отказвате, и да намирате път към него дори когато това изглежда трудно“, са част от предизвикателствата пред учителите, посочва проф. Вълчев.

Той отбелязва и ролята на педагогическите специалисти, които подкрепят развитието и успехите на децата, както и на директорите, от които зависи тези специалисти да работят като един екип.

Призив към училището и семейството да работят заедно

Проф. Вълчев поставя акцент и върху връзката между училището и семейството.

Към учителите той отправя призив да търсят диалога с родителите и да ги приобщават, тъй като могат да бъдат техни „най-ценни съюзници“.

„Когато семейството и училището си имат доверие и отправят едни и същи послания към детето, шансът то да разгърне потенциала си е много по-голям“, посочва министърът.

Той благодари и на родителите за доверието и усилията, които полагат всеки ден, и призовава училището и семейството да продължат да работят заедно, за да помагат на децата да растат уверени, знаещи и способни да следват своя път.

„Бъдете любопитни“ – посланието към учениците

Към учениците министърът отправя кратко послание: „Бъдете любопитни“.

„Питайте, търсете, опитвайте и не се страхувайте да грешите“, призовава проф. Вълчев.

По думите му смисълът на училището не е просто в запомнянето на правилните отговори, а в това децата да се научат сами да ги намират.

Специално обръщение министърът отправя към първокласниците, които на 15 септември за първи път ще прекрачат училищния праг.

Той им пожелава да влязат в класната стая с усмивка и да срещнат учители, които ще ги накарат да обикнат знанието и да почувстват училището като свой втори дом.

„Пред Вас започва едно голямо приключение, търсете и откривайте – както знания, така и нови приятелства!“, се казва в приветствието.

В него проф. Георги Вълчев поздравява и детските градини, спортните образователни институции, частните училища и детски градини, както и българските неделни училища зад граница.

„Поздравявам всички български образователни институции, в които всеки ден се създава знание и се гради бъдещето на нашите деца!“, посочва министърът.

Той завършва приветствието си с пожелание към всички участници в образователния процес: **„На добър час през новата учебна година!“