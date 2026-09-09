„Г-н Демерджиев, искам да ви кажа, че сезонът не е свършил. Ъндърграундът може да бъде вързан, може да бъде хванат... Аз съм Че Гевера. Да живее България. Нито крачка назад, България е зад мен“. Това каза бургаският тиктокър Стоян Колев от затвора Мадрид във видеоразговор със своя доверен човек-Боян Малашев. Думите му прозвучаха като отговор на поста на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в деня, в който Колев бе арестуван от испанската полиция във Валения. Това министърът написа: „Сезонът приключи преди GTA VI”.

„Ако аз съм най-големият престъпник, идвам да взема в България тези бонуси. Щях да дойда доброволно. Обаче – не, сега съм в затвора в Мадрид. Тренирам кат изрод, и съм като Юрий Бойка. Гледах от моята слънчева килия.“, каза още Колев.

Припомняме, че Стоян Колев се озова в затвора в Мадрид, след като избяга от апартамента си в ж.к. „Славейков“ в Бургас, докато трима полицаи бяха в жилището му, а той – с електронна гривна на крака, бягаше по стълбите на 18-етажната жилищна сграда. Часове по-късно той успя да излезе от страната и стигна до Валенсия, като през цялото време излъчваше своите лайфове в Тик ток. Той бе задържан въз основа на издадена Европейска заповед за арест, която се разглежда от съда в Мадрид.