Тази неделя, 13 септември, Бургас ще бъде домакин на деветото издание на Бургас Рън - спортното събитие, което от 2018 г. насам събира все повече хора около любовта към движението, морето и града. Тази година състезанието е с нова старт-финална зона - площадът пред Културен дом НХК, а участниците могат да избират между три дистанции - 5 км, 10 км и Полумаратон "Тришър" 21 км.

Интересът към тазгодишното издание е рекорден. Само дни преди състезанието броят на регистрираните вече надхвърля 1100 души, което превръща Бургас Рън` 2026 в най-масовото издание на събитието досега.

Стартът на състезателната програма ще бъде даден в 08:00 часа с Полумаратон "Тришър" 21 км. В 08:15 часа по трасето ще потеглят участниците на 5 км, а в 08:30 часа - състезателите на 10 км.

Трасетата ще преминат през централната част на града, Морската градина и крайморската зона. Маршрутът на 5 км достига до района на SAXA Beach, а бегачите на 10 км ще продължат до Бургаските солници. Участниците в Полумаратон "Тришър" 21 км ще преминат трасето в две обиколки.

Около старт-финалната зона участниците и гостите ще открият различни партньорски и спортни зони, активности, дегустации и възможности за възстановяване след финала.

Всички успешно завършили своята дистанция ще получат медал, а регистрацията включва още стартов номер, електронно времеизмерване, подаръци от партньорите, подкрепителни пунктове, медицинска помощ при необходимост и професионално фото- и видеозаснемане.

Бургас Рън` 2026 е част и от официалния спортен календар на Община Бургас за месец септември.

Провеждането на спортно събитие от мащаба на Бургас Рън е възможно благодарение на съвместната работа между организаторите, институциите, доброволците и партньорите. Организаторите изказват благодарност към Община Бургас, ангажираните общински звена и органите на реда за съдействието при подготовката на събитието, обезопасяването на трасето и създаването на необходимите условия за провеждането му.

За безопасното провеждане на Бургас Рън на 13 септември ще бъде въведена временна организация на движението по трасето на състезанието.

Стартът и финалът са на площада пред Културен дом НХК. Оттам трасето преминава последователно през ул. „Александровска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „Константин Величков“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“ и ул. „Поморийска“.

На връщане участниците ще преминат по ул. „24-ти черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“, бул. „Алеко Богориди“ и ул. „Александровска“, преди да финишират отново на площада пред НХК.

Участниците на 5 км ще достигат до района на SAXA Beach, а състезателите на 10 км и Полумаратон "Тришър" 21 км ще продължават по ул. „Поморийска“ в посока Бургаските солници.

Във връзка със събитието движението на автомобили по засегнатите пътни участъци ще бъде временно ограничено, като ул. „Поморийска“ ще бъде затворена за движение. Нормалното движение трябва да бъде възстановено не по-късно от 11:30 часа на 13 септември. Трасето ще бъде обезопасено със съответната сигнализация и ограничителни съоръжения, а организацията е съгласувана със Сектор „Пътна полиция“ и Община Бургас.

Организаторите призовават жителите и гостите на града да се съобразят с временните ограничения и по възможност да планират предварително придвижването си в засегнатите райони.

Онлайн регистрацията е отворена до 10 септември включително, след което желаещите ще имат възможност да се регистрират и на място.

Подробна информация за събитието, регистрацията и трасетата е достъпна на официалния сайт на Бургас Рън - https://burgasrun.bg/.