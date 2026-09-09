Контролът на пътната безопасност ще бъде обединен в МВР, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг с министъра на транспорта Георги Пеев по повод реформата в пътната безопасност и приетия План за действие от Министерския съвет.

Досега, по думите му, контролът е бил разпокъсан между три институции, като сега полицейските екипи ще правят комплексни проверки, т.е. ще изпълняват и контролните функции на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и БГ ТОЛ.

Според министъра с тази промяна ще се подобрят качеството на контрола и ефективността. Той добави, че държавата ще използва пълноценно тол камерите, като данните от тях за нарушители ще бъдат изпращани на таблетите на пътните полицаи, които ще извеждат съответните шофьори от пътя.

Предвиждат се също така изменения в Закона за движението по пътищата, с които да се въведат т.нар. електронни доказателствени записи, които да се ползват като доказателства при определен тип нарушения.

Демерджиев каза още, че с около 30% ще се намалят щатните бройки, осъществяващи контрол на пътя. По думите му с реформата ще се спестят и генерират средства за държавата. За допълнителните контролни дейности на МВР ще са необходими около 400 щатни бройки – нови служители, се посочва в плана за действие.

Цялостната реформа трябва да завърши в края на 2027 г., каза транспортният министър Георги Пеев.

„Тръгваме амбициозно. Планът е революционен“, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев при представянето му.

По думите му досегашният модел се е характеризирал с разпокъсана отговорност между различни институции, некоординирано използване на данните и неефективно управление на риска. Според Пеев това, в съчетание с проблемите в инфраструктурата, води до тежки пътни инциденти.

Трябва да имаме един орган, който отговаря за контрола на пътя. И това ще бъде МВР“, заяви Пеев.

„Ще се опитаме да спрем случайните проверки“, заяви Георги Пеев, като уточни, че автомобилите и тежкотоварните превозни средства ще бъдат спирани на базата на конкретни критерии и рисков профил.

Системата ще може да подава информация и за превозни средства с видими технически проблеми, неправилни маневри и агресивно шофиране. Целта е контролните органи да реагират превантивно, преди да се стигне до инцидент.

Сред мерките е и изграждането на специализирани полигони за допълнително обучение на младите шофьори. Според представения план водачите ще могат да преминават обучение в контролирана среда за справяне със ситуации като аквапланинг и други рискови маневри, които не могат да бъдат достатъчно добре пресъздадени в стандартния курс за придобиване на шофьорска книжка.