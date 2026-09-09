През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на високата облачност. Ще е почти тихо, в североизточните райони със слаб вятър от изток-югоизток, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре ще преобладава слънчево време. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб, от североизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на отделни места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 26°–28°. Температурата на морската вода е 24°–25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над масивите в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

В петък ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, по Черноморието – 26°–28°.

В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен. В Източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност, след обяд – с купеста, но вероятността за валежи и гръмотевици е малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток. От северозапад температурите ще започнат да се понижават, максималните ще са между 25° и 30°, в Горнотракийската низина – до 32°–33°.