Българската агенция по безопасност на храните е блокирала две пратки пресни продукти, предназначени за пазара на ЕС, след като лабораторни проверки установили наднормени остатъци от пестициди.

Става дума за 19 тона десертно грозде от Турция, което ще бъде върнато обратно, както и 9 тона и половина пипер от Република Северна Македония, насочен за унищожаване.

Това е част от засиления контрол върху вноса на плодове и зеленчуци, при който БАБХ вече е спряла общо пет пратки грозде от Турция и две пратки пипер от Северна Македония, надхвърлящи 70 тона.

Агенцията продължава проверките, за да предотврати предлагането на храни, които не покриват стандартите за безопасност.