Кандидатът за президент Андрей Гюров се разграничи от разпространен в социалните мрежи клип на „БГ елфите“, генериран с изкуствен интелект, който привидно подкрепя кандидатпрезидентската двойка Гюров–Кандев.

Двеминутното видео представя своеобразна битка с престъпността и „мафията в институциите“, в която героите използват водни пистолети. Необичайният сюжет бързо привлече вниманието в социалните мрежи, предизвиквайки множество реакции и подигравки. Към 9 септември клипът е събрал над 189 хиляди гледания във Facebook.

Пред Euronews Bulgaria Андрей Гюров категорично заяви, че видеото няма никакво отношение към официалната му президентска кампания.

„Доколкото разбирам, макар че не съм го гледал целия клип, той е генериран с изкуствен интелект. Не е свързан с нашата кампания и като цяло такива клипове не създават добра среда, в която да има един нормален диалог между различните кандидати и различните кампании“, коментира кандидатът за държавен глава. Той допълни, че не знае кой стои зад създаването на материала и с каква цел се разпространява.

„Гюров, Кандев и аз“

Гюров коментира и официалното послание на своята кампания – „Гюров, Кандев и аз“. Според него слоганът подчертава, че президентската надпревара е преди всичко за избора, който гражданите правят за бъдещето на страната. Целта на официалните материали е да представят него и кандидата за вицепрезидент Георги Кандев като открити и достъпни политици.

„Ние сме едни от вас и ние искаме да изградим заедно тази държава, в която искаме да живеем и която искаме да оставим на своите деца“, обясни той.

Въпреки че определя себе си като човек с десни разбирания, Гюров подчерта, че не разделя избирателите според политическата им принадлежност. По думите му президентската институция трябва да бъде надпартийна и да изпълнява ролята на баланс и коректив на управлението.