Лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев излезе с позиция по темата за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори. С пост във Фейсбук бившият финансов министър коментира и част от решенията на кабинета “Радев”.

“Сигурни ръце и независим глас? Нека видим решенията. На 22 юли 2026 парламентарните групи на Радев и на ДПС гласуваха въвличането на България във военна операция за първи път от 2003 година насам. Г-жа Йотова одобри. Иран сложи Безмер на картата с военните си цели. 5 години опазихме България от войната, Радев ни вкара в нея за 2 месеца с одобрението на г-жа Йотова”, припомня Василев.

Лидерът на ПП дава още един пример:

“На 24 юли 2026 парламентарните групи на Радев и ДПС одобриха бюджет, който замразява доходите, отнема права на работещите и удря бизнеса. Г-жа Йотова го одобри и не наложи вето въпреки аргументите за противоконституционност и над 32,000 подписа на български граждани. Към днешна дата всички становища на юристи, Висшия съдебен съвет, Висшия Адвокатски Съвет и Съюза на съдиите в България казват, че разпоредби на бюджета нарушават конституцията. Вместо да защити българските граждани, г-жа Йотова обнародва бюджет, който поставя гражданите на капково напояване, а захранва олигархията с маркуча”.

Василев е категоричен, че страната ни се нуждае от независим президент.

“От президент, който няма да говори за независимост, докато изпълнява чужда воля и няма да представя страха за разум. И най-вече от президент, който ще застане на страната на българските граждани и бизнес, а не на страната на олигархията и старата номенклатура на Държавна Сигурност. И ние в първата кампания казахме: “С вас сме, г-н президент.“ След това видяхме истинското лице. Нека не им позволим да ни излъжат отново”, завършва Василев.