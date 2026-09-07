Пожарникари наблюдаваха цяла нощ района около старозагорското село Горно Сахране заради опасността от повторно разпалване на отделни огнища, предаде БНТ.

Огънят беше овладян снощи, след като достигна на метри от селските къщи и намиращо се наблизо дървообработващо предприятие.

Гасенето беше затруднено от голямо количество складирани бали със слама. Заради пламъците се наложи да бъде изключен и преминаващ през района далекопровод.





Пожарът прекъсна движението по Подбалканската железопътна линия между Казанлък и Калофер. Пътниците от спрелите влакове са били превозени с автобуси, а бързият влак от София за Бургас е бил пренасочен по друг маршрут, съобщиха от БДЖ.

Отделно влакът между Дупница и Костенец се движи със закъснение заради технически проблем.

Дим от друг пожар достигна снощи и района на Кюстендил. Според областния управител Атанас Гергинов задимяването е причинено от огън край сръбския град Сурдулица, на около 40 километра от българската граница.