141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия – едно от най-значимите събития в българската история, превърнало се в символ на националното единство, волята и стремежа на българския народ към обединение, се навършват днес – 6 септември.

Община Бургас организира поредица от прояви, с които ще бъде почетена паметта на героите и ще бъде отбелязана годишнината от историческото събитие.

Празничният ден ще започне в 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков“ с ритуал по издигане на националния флаг на Република България и флаговете на Европейския съюз и Община Бургас.

В 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк, на ул. „Христо Ботев“ №48, ще бъде отслужена заупокойна молитва за загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г. Ще бъде извършен и ритуал по полагане на венци и цветя в знак на признателност към героите, отдали живота си за защитата на обединена България.

Тържествата ще продължат в 11:30 часа на площад „Атанас Сиреков“ с празничен концерт с участието на Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“ с ръководител Марио Егoв.

Съединението от 1885 година е сред най-силните прояви на българската национална воля. То е постигнато не само като политически акт, а като общонародно дело, което показва силата на единството и готовността на българите сами да определят съдбата на своята държава.