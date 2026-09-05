Културно-туристическият комплекс „Ченгене скеле" в Бургас получи висока оценка на международно ниво като модел за опазване на живото морско наследство и интегриране на автентичните носители на традицията в цялостната визия за града. Това заяви д-р Ирена Тодорова, изпълнителен директор на Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, при закриването на Международния форум „Морско наследство и рибарски традиции" в града.

Двудневният форум събра учени, музейни специалисти и представители на местната власт от девет държави, които обмениха опит в опазването на културното наследство, с фокус върху морските традиции. По думите на д-р Тодорова участниците са единодушни, че моделът на „Ченгене скеле" заслужава да прекрачи националните граници и да получи международно признание, като изрази надежда обектът да бъде вписан в световния списък на ЮНЕСКО. Тя посочи Бургас като лидер в процеса на опазване на нематериалното наследство в региона, отбелязвайки амбициите на града, изразени и чрез домакинството на „Евровизия", и чрез кандидатурата за Европейска столица на културата.

Вторият ден на форума се проведе в Регионалния исторически музей в Бургас, с акцент върху живите традиции и предаването на знания между поколенията. Заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева определи „Ченгене скеле" като уникален модел заради автентичната рибарска общност, чиито представители и днес практикуват занаята и пазят наследени умения. По думите ѝ опазването на морското наследство е трайна част от политиките на общината, а комплексът се развива не само като музейна експозиция, но и като действащо културно-туристическо пространство, което ще привлича и гостите на бъдещи международни събития в града.

Руска Бояджиева от Фондация „Бургас 2032" акцентира върху способността на местната рибарска общност да предава знанията си между поколенията – условие, което превръща наследството от музеен спомен в жива традиция. Тя припомни и по-ранни успехи на Бургас в тази област, като вписването на мартеницата и нестинарството в списъка на ЮНЕСКО. Според нея работата с общността в „Ченгене скеле" изгражда нов модел на споделена отговорност, при който самите носители на традицията участват активно в решенията за нейното бъдеще, включително чрез включване на местни автентични рецепти в менютата на ресторантите в района.

Темата за живото културно наследство заема важно място и в подготовката на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Форумът беше организиран съвместно от Община Бургас, Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, Фондация „Бургас 2032" и Регионалния исторически музей – Бургас.