Тиктокърът Стоян Колев, който направи за смях МВР, след като успя да избяга от домашния си арест в бургаския комплекс "Славейков", е бил засечен от властите още в Румъния. Тогава обаче тогава все още не е имало издадена Европейска заповед за арест.
„В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме"- Това обяви МВР-минвистърът каза Демерджиев.
Припомняме, че инфлуенсърът бе задържан във Валенсия след 12 дни издирване, на място, по думите на МВР-министъра, което българските власти са посочили на испанските служби.
Предстои процедурата по връщането му в България.
Според Демерджиев членството в Шенген не пречи на подобни издирвания заради доброто сътрудничество между службите. „Няма къде да отидат общо взето. Въпрос на време", предупреди той други издирвани.
141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия – едно от най-значимите събития в българската история, превърнало се в си…
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