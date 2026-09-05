Тиктокърът Стоян Колев, който направи за смях МВР, след като успя да избяга от домашния си арест в бургаския комплекс "Славейков", е бил засечен от властите още в Румъния. Тогава обаче тогава все още не е имало издадена Европейска заповед за арест.



„В момента, в който излезе, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме"- Това обяви МВР-минвистърът каза Демерджиев.



Припомняме, че инфлуенсърът бе задържан във Валенсия след 12 дни издирване, на място, по думите на МВР-министъра, което българските власти са посочили на испанските служби.



Предстои процедурата по връщането му в България.



Според Демерджиев членството в Шенген не пречи на подобни издирвания заради доброто сътрудничество между службите. „Няма къде да отидат общо взето. Въпрос на време", предупреди той други издирвани.