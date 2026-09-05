Пожар се разрази в непосредствена близост до Приюта за безстопанствени кучета край Бургас, но огнената стихия бе овладяна само на метри от клетките на животните. Това съобщи природозащитникът Дария Хулка в профила си в социалната мрежа.

Хулка разказва за напрегнатите моменти, в които хората на място са били изправени пред опасността огънят да достигне до приюта.

„Стояхме в ужас, с ясното съзнание, че ако огънят стигне до оградата, няма да можем да спасим всички животни и е възможно самите ние да станем жертви, вместо да помогнем“, споделя тя.

Въпреки опасността хората останали край животните. Сред тях била и Денка Топалова, която не напуснала приюта и продължила да се грижи за кучетата.

„Денка ми показа небето – имаше дъга. До черния, гъст пушек, от който едва дишахме, виждахме надеждата във вид на цветове. Денка ми каза: „Дария, Господ е с мен, няма да ми вземе кучетата.“

Огънят в крайна сметка бил спрян на метри от клетките, а животните останали невредими.

Хулка отбелязва и действията на пожарникарите, които по думите ѝ са направили всичко по силите си, за да овладеят стихията.

„Имаше една пожарна до приюта, другата беше на съвсем друго място и нямаше да помогне, ако бяха пламнали постройките. Пожарникарите бяха абсолютни професионалисти и правеха каквото е по силите им“, посочва природозащитникът.