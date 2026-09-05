Есента на 2026 г. се очаква да бъде с температури около или над обичайните за сезона, показва сезонната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология.

Според НИМХ октомври вероятно ще бъде по-топъл и с по-малко валежи в сравнение със същия месец на 2025 г.

Средните месечни температури през октомври се очаква да бъдат около или над нормата, а количествата валеж - също около или над обичайните стойности.

Топъл септември с по-малко валежи

През септември средните температури ще бъдат около или над климатичната норма.

При валежите прогнозата е за количества около или под нормата.

Според НИМХ месецът вероятно ще бъде сходен със септември 2025 г.

Септември вече започна с топло време, а високите температури ще се задържат и през почивните дни.

Очаква се утре максималните стойности да бъдат между 31 и 36 градуса, а в София - около 31 градуса.

Топло ще остане и в понеделник и вторник.

Какъв ще бъде ноември?

За ноември прогнозата също сочи средни месечни температури около или над нормата.

Валежите се очаква да бъдат около или над обичайните количества за месеца.

Според сезонната прогноза ноември 2026 г. вероятно ще бъде сходен с ноември миналата година.