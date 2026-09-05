Марихуаната обикновено се трафикира към Турция, а в обратна посока през границата постъпват други видове наркотици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Момчилград по повод последната акция на МВР в Бургас, при която беше заловено голямо количество дрога.



По думите му на МВР е известно за къде е била предназначена конкретната пратка, но той отказа да разкрие подробности. „Ние следим цената на наркотичните вещества. Марихуаната пътува за Турция обикновено. Оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница", каза Демерджиев.



Той посочи, че оперативните служби на МВР са се активизирали и работят съвместно с ГДБОП и Главна дирекция „Национална полиция". Според него взаимодействието между структурите се подобрява, а за резултатите говорят и количествата иззети наркотици.



