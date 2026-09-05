Истинска война се разгоря в Тик Ток след ареста в Испания на бургаския инфлуенсър Стоян Колев. Приятелите му и хората, които му симпатизарат искат да му помогнат и обсъждат какви са вероятностите за наказанието, което ще получи, както и кой е „предателят“, издал локацията му след бягството от домашния арест в Бургас. „Стоян не е голям престъпник. Не е убил или наранил никого, не дължи нищо.“, коментират те. Приближеният на Стоян Колев Боян Малашев, който той определя като свой мениджър, обяви още снощи, че тръгва към Испания и след около 24 часа ще бъде там. „Трябваше да се организираме на бърза ръка, няма какво да се притеснявате, холдингът е преживял и по-тежки времена, ще преживее и това. Нито един лъжец с изкривена муцунка и манипулатор няма да обере славата за това, което Стоян преживява. Възмездие ще има. Актьорът не заслужава това, което му се случва.“, обяви Малашев.

Най-големият враг на Стоян Колев – Симон Милков, обяви, че ще празнува ареста му. Поради липсата на изречение без цинизми, спестяваме цитат от клипа му. Той обяви, че очаква с траурен марш Наркомана в България. Излъчи как отваря шампанско, а по-късно празнува с водка и яка чалга. Според него най-важната му цел е изпълнена – арестът на Стоян Колев.