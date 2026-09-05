Най-реалистичната сума е от порядъка на допълнителни 40 или 50 евро за 2027 г., според възможностите на бюджета, да бъдат фиксирани с окончателното решение на Министерския съвет (МС) за 2027 г. Това каза социалният министър Наталия Ефремова в ефира на bTV относно ръста на минималната работна заплата (МРЗ) за 2027 г. В момента МРЗ е 620,20 евро.

Категорична съм, че ще има повишаване, защото имаме вече по-висока горна граница, която ни дава възможност да увеличим МРЗ, коментира Ефремова. По думите ѝ за тази горна граница социалните партньори са постигнали съгласие. Тази горна граница е и спрямо изискванията на европейското законодателство, посочи тя.

Ефремова уточни, че на всеки три години ще се прави преглед за това докъде е стигнала МРЗ спрямо издръжката на живот. Тя каза, че ще се отчитат покупателната способност, ръстът на средната работна заплата и производителността на труда в дългосрочен план.

Ефремова изрази удовлетворение, че правителството е успяло да събере на масата на преговорите синдикатите и бизнеса, за да се постигне разумен, по думите ѝ, компромис.

Социалният министър съобщи, че съгласно социалното законодателство се очаква около 450 000 – 500 000 души с ниски доходи в страната да получат по 50 евро за Коледа. Тя припомни, че със законодателни изменения се е разширил кръгът на лицата за подкрепа по Коледа и Великден.

Ефремова каза, че в проекта за бюджет за 2027 г. ще се изпълни швейцарското правило за ръст на пенсиите от средата на следващата година. Категорично ще бъде заложено и изпълнено швейцарското правило за повишаване, като се отчита ръстът на инфлацията и достигнатият среден осигурителен доход, коментира тя.

Министърът посочи, че се обсъждат възможностите на бюджета за повишаване на помощта за втората година майчинство. Ефремова коментира, че има цел да се предоставят повече стимули на майките, които се върнат на работа по-рано. Социалният министър подчерта, че има две години платено майчинство и трета, която е неплатена. Това е нещо, което е достигнато като постижение, и не обсъждаме към момента намаляване.

Министър Ефремова каза, че е започнало изплащането на помощите за семействата, пострадали от проливните дъждове през август.