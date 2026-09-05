На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне за това в каква посока българите искат да видят развитието на страната
Президентските избори далеч не са предизвестени. Хората трябва да вземат стратегическо решение - Андрей Гюров е проевропейският кандидат който ще гарантира, че България няма да бяга по тъча и да саботира европейския консенсус, както прави правителството на Радев под безкритичния поглед на Йотова. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в “Седмицата на Дарик”.
“Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната”, категоричен бе Божанов.
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Политическият лидер подчерта, че Йотова няма да бъде коректив на правителството, тъй като до момента тя подминава всички безобразни действия и изказвания на Радев все едно нищо не се е случило, включително вчера. Според Божанов това изолира България от вземането на решения по отношение сигурността на Европа, а безкритичността на Йотова означава, че Радев еднолично би определял усещането на нашите партньори с кого и с какво си имат работа в България.
“Какво стои зад думите на Радев, най-вероятно писани от неговия пропаганден съветник Иво Христов? “Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия”? Това заявление за война между европейските столици и Москва ли е? Само две изречения по-рано Радев се жалваше как Европа осигурява оръжия на Украйна, с които тя удря цели дълбоко в Русия. От една страна се жалваш, че Европа помага на Украйна и затова Русия не може да завърши една тридневна операция вече четири години и половина, а от друга слагаш кръста на Европа с Русия като противник насреща ѝ. Много нелепо изказване, което може би цели да копира старата фраза “Винаги с Германия, никога против Русия!”. Абсолютно нелепо е в настоящия контекст да се говорят такива неща”, критичен бе Божанов.
Съпредседателят на “Да, България” изрази сериозен скептицизъм относно твърдението, че моделът “Пеевски - Борисов” е унищожен от новата власт.
“Политическите покровители на този модел са в малцинство, скрили са се зад парламентарните банки, сайтовете на Пеевски венцеславят и пеят химни за властта, с изключение на атаките срещу един-двама министри. Моделът обаче не се изчерпва само с политическите му покровители или с техните подизпълнители, някои от които са цел на новата власт. Моделът е с механизмите, по които се е стигнало до това срастване между мафията, организираната престъпност, съдебната и политическата власт. Това срастване възпроизвежда липсата на благосъстояние и ограничава икономическото развитие. Това са добре познатите полицейско-прокурорски механизми и чиновнически хватки, с които се възпроизвеждат корупцията и нелегитимните влияния. Този модел не си е отишъл”, заключи Божанов.
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