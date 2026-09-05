На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне за това в каква посока българите искат да видят развитието на страната



Президентските избори далеч не са предизвестени. Хората трябва да вземат стратегическо решение - Андрей Гюров е проевропейският кандидат който ще гарантира, че България няма да бяга по тъча и да саботира европейския консенсус, както прави правителството на Радев под безкритичния поглед на Йотова. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в “Седмицата на Дарик”.



“Андрей Гюров е този, който ще гарантира, че цялата власт няма да е на едно място. На тези избори предстои истинска битка на идеи и реално противопоставяне на това в каква посока българите искат да видят развитието на страната”, категоричен бе Божанов.

Свързани статииПолитическият лидер подчерта, че Йотова няма да бъде коректив на правителството, тъй като до момента тя подминава всички безобразни действия и изказвания на Радев все едно нищо не се е случило, включително вчера. Според Божанов това изолира България от вземането на решения по отношение сигурността на Европа, а безкритичността на Йотова означава, че Радев еднолично би определял усещането на нашите партньори с кого и с какво си имат работа в България.

“Какво стои зад думите на Радев, най-вероятно писани от неговия пропаганден съветник Иво Христов? “Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия”? Това заявление за война между европейските столици и Москва ли е? Само две изречения по-рано Радев се жалваше как Европа осигурява оръжия на Украйна, с които тя удря цели дълбоко в Русия. От една страна се жалваш, че Европа помага на Украйна и затова Русия не може да завърши една тридневна операция вече четири години и половина, а от друга слагаш кръста на Европа с Русия като противник насреща ѝ. Много нелепо изказване, което може би цели да копира старата фраза “Винаги с Германия, никога против Русия!”. Абсолютно нелепо е в настоящия контекст да се говорят такива неща”, критичен бе Божанов.

Съпредседателят на “Да, България” изрази сериозен скептицизъм относно твърдението, че моделът “Пеевски - Борисов” е унищожен от новата власт.“Политическите покровители на този модел са в малцинство, скрили са се зад парламентарните банки, сайтовете на Пеевски венцеславят и пеят химни за властта, с изключение на атаките срещу един-двама министри. Моделът обаче не се изчерпва само с политическите му покровители или с техните подизпълнители, някои от които са цел на новата власт. Моделът е с механизмите, по които се е стигнало до това срастване между мафията, организираната престъпност, съдебната и политическата власт. Това срастване възпроизвежда липсата на благосъстояние и ограничава икономическото развитие. Това са добре познатите полицейско-прокурорски механизми и чиновнически хватки, с които се възпроизвеждат корупцията и нелегитимните влияния. Този модел не си е отишъл”, заключи Божанов.