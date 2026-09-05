Няма социално плащане, което да не е увеличено в рамките на Бюджет 2026. А следващият бюджет ще стъпи на 3 основни неща. Това заяви в ефира на NOVA Антон Кутев от „Прогресивна България”.

В Бюджет 2027 управляващите ще работят за овладяване на дефицита. Вторият приоритет ще са социалните разходи, които няма да бъдат намалявани. „Напротив – всички придобивки на население ще бъдат увеличени”, каза Кутев.

„Третият приоритет е как да направим така бюджета, че да стимулираме развитието на бизнеса", каза Кутев.

По думите му засега няма основания процедурата по внасянето на бюджета да закъснява.

„Надали ще е преди изборите, защото би повлиял. Така че най-вероятно след изборите. Но финансовият министър трябва да каже”, допълни Кутев.

Той смята, че трябва да се предприемат мерки за контрола на цените заради инфлацията.

„Механизмите в пазарната икономика, по които могат да се контролират цените, не са много и са строго лимитирани”, допълни Кутев. Той посочи, че 3-4 са институциите, които могат да упражняват контрол върху качеството и цените на храните.

Процесът по избор на нов ВСС върви по график, допълни Кутев. „Аз не съм убеден, че по време на президентската кампания трябва да се избира нов ВСС. В момента, в който станат ясни имената на номинираните, моментално ще потече една река от мътилка”, коментира Кутев.

„За мен не е разумно самото съставяне на Висшия съдебен съвет и изборът му да бъде направено по време на президентските избори, защото цялата тази мътилка ще повлече куп други неща. Според мен веднага след президентските избори е реално да стане изборът на новия Висш съдебен съвет. Това означава, че в крайна сметка до края на годината, най-късно януари, вече би трябвало да разполагаме с новия главен прокурор”, каза Кутев.

За атаката с дрон в Лайпциг

„Външният министър много ясно каза, че всякакви атаки, насочени към нашите съюзници, са напълно неприемливи и недопустими", коментира Кутев.

„Според мен това, което искат българските граждани, е отстояване на смислена, независима външна политика на България в рамките на Европейския съюз и на НАТО. И аз мисля, че „Прогресивна България“ прави точно това", каза депутатът.

И допълни, че се търси балансът. „Премиерът много ясно каза: имаме изключително напрегната международна обстановка с две войни, които се водят не толкова далеч от България. Едната, от които пряко ни касае, е тази в Украйна. Единството, което трябва да проявяват европейските политици в момента, включително българските, е да осигуряват стабилност. Ние трябва с бързи крачки да вървим към мира, а не към изостряне на отношенията", каза Кутев.