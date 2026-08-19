През нощта ще бъде предимно ясно. В по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб, в източните райони – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 34°.

Атмосферното налягане през нощта ще се повиши и ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня отново ще се понижи и ще се доближи до средното.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност или намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд – умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 26°-30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде слънчево. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива над Родопите. Ще духа умерен югоизточен, по най-високите и открити части – северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра – около 21°.

В петък ще е предимно слънчево, около и след обяд – горещо. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34° и 39°, по-ниски по Черноморието - 26° и 29°. В събота ще бъде предимно слънчево, над планините с купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Вятърът ще се ориентира от североизток.