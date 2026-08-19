5 вертолета с подготвени екипажи, както и самолет "Спартан", са в пълна готовност за гасене на възникнали пожари на територията на страната ни - това обяви в началото на редовното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев по повод обхванатата от пламъци почти цяла Европа.

Той посочи, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари. И изрази надежда, че това се дължи на усилената превантивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в "резултат на повишеното внимание, съзнание и отговорност на цялото общество".

"Тази година пожарите, причинени умишлено и от небрежност, са много по-малко. Това показва все по-ясно, че обществото ни съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и високо ниво на готовност ще се запази до края на горещия сезон", допълни министър-председателят.

Премиерът Радев поздрави ръководството на "Пожарна безопасност и защита на населението" за ефективната организация и ръковоство на силите и средствата.