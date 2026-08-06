Година след премиерата си на островната сцена, един от най‐успешните музикално-сценични проекти на Държавна опера – Бургас – „Френска целувка“, отново ще подари магично преживяване на своите зрители на остров „Света Анастасия“ – на 6 август от 21:00 часа. Събитието е последното от тазгодишната лятна програма на Бургаската опера „Купон на Острова“.

Солистите: Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръстникова, Милен Динолов и Яни Николов, отново ще сътворят вълшебство под знака на романтиката на 6‐и август с оркестъра на Държавна опера - Бургас – с концертмайстор Христо Белчев, и солистите на балета на Операта: Лая Рамон – която е парижанка, и Кирил Филипов ще изпълнят чувствените пластични етюди по хореография на Марина Змеева‐Маркова. Режисьор и водещ на концертната програма е Петър Тихолов, който се включва и в едно от изпълненията.

Както маестро Страцимир Павлов – диригент, пианист, автор на сценария и аранжиментите, го обрисува, това е "концертен разказ за глас, оркестър и Париж".

В брилянтно подбраната – с вкус и усет към френското светоусещане и нагласите на публиката, програма ще прозвучат: Въведение – музика из филма "Борсалино" – "Вечер. Париж блести. Сена отразява жълтите лампи на мостовете. В този град всеки момент може да бъде началото на любовна история..." /текст – Страцимир Павлов/"; Париж и пробуждане – "Sons Le Ciel De Paris"; La Boheme" /Aznavour/; "Itsi Bitsi Petit Bikini /Dalida/; "La Vie en Rose" /Eдит Пиаф/, "Padam, padam", "La mer"; Histoire d'un amour"; "Amelie" Suite ;"La Danse de Zorba", "Chareauvallon", "Et Si Tu N'existais pas", "Le Temos des fleurs", "Paroles, paroles", "Шербургските чадъри", "Химн на любовта" и др.

Тръгване с корабче – на 6 август в 20:00 часа от Магазия 1 на Морска гара – Бургас.

Билети: на касата на Операта, Билетен център "Часовника", в Grabo.bg и Eventim.bg.