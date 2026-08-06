Почти всяко трето заведение на Черноморието е в нарушение. Тенденцията се запазва, казва Анна Митова, директор на дирекция “Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП).

От началото на лятото данъчните извършват масови проверки по морето и в нощните заведения в цялата страна. Констатирани са неиздадени касови бележки, скрити обороти и нарушения при превалутирането на цените.

“Към момента имаме извършени 2100 проверки, при които са установени 700 нарушения. От началото на лятната контролна кампания, която стартира на 29 юни, се запазва тенденцията приблизително всяко трето заведение да е с нарушения“, обясни пред bTV Митова.

Тя подчерта, че подобна акция се прави и по известните заведения в столицата. Митова каза, че в идеалния център на София данните бяха още по-красноречиви - 11 проверени обекта и над 30 нарушения, тоест по 3-4 нарушения на обект“.

По думите ѝ във всички заведения е имало нарушения. “Поставяме 7 от тях под мониторинг. Това означава, че ще има наши инспектори, които през целия ден, докато заведението работи, ще следят целия паричен поток, издаването на фискални документи и всичко останало“, обясни експертът.

Митова добави, че ако бъдат установени нарушения или несъответствия в оборотите, тогава вече преминаваме към други контролни действия - проверки, ревизии на дружеството.

Постоянен мониторинг

Тя сподели, че на Черноморието ни има 25 обекта, поставени под постоянен мониторинг. Това означава, че инспекторите са там през цялото време, докато обектът е отворен. “Следим спазването на данъчно-осигурителното законодателство. Това, което наблюдаваме в някои обекти, е, че оборотът скача с повече от 100%“, каза още Митова.

По думите ѝ въпросът не е само в глобата, която ще бъде насочена, а и във всичко останало, което следва. “Усилията на администрацията и на Главна дирекция „Фискален контрол“ за подобряване на фискалната дисциплина са огромни, защото това, което наблюдаваме, не изглежда никак добре“, каза още експертът.

Митова обясни, че издаването на междинна сметка е нарушение, защото това не е фискален документ. “Вие можете да платите едва след като ви бъде издадена фискална касова бележка. Междинната сметка не е касова бележка“.

“Клиентите могат да задържат плащането, докато не им бъде издадена фискална касова бележка. Това е регламентирано в закона“, каза тя.

“Като потребител, ако не ви издадат касова бележка или ви дадат документ, на който пише “сметка“, “междинна сметка“ и т.н., а не фискален бон с необходимите реквизити, можете да кажете, че няма да платите, докато не ви бъде издадена такава“, обясни Митова.

Акция с “Гранична полиция”

Тя сподели, че от тази сутрин в 8:00 часа стартира съвместна акция с Главна дирекция “Гранична полиция“ по вътрешните граници с Румъния и Гърция. “Ще проверяваме превозни средства, които превозват стоки с висок фискален риск. Списъкът е много дълъг и е публикуван на сайта на НАП - месо, млечни продукти, зеленчуци, плодове, горива, ядки, кафе и още много други стоки“, каза още Митова.