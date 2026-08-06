Само за няколко дни при два инцидента леки коли успяха да скъсат мантинели и да се обърнат на АМ "Марица". Според Пътна полиция магистралата е рекордьор по транспортни произшествия.

На 4 август отново имаше инцидент, когато кола с турска регистрация, пътуваща от Германия към Турция. Автомобилът разкъсва разделителната мантинела на магистрала “Марица” и се преобърна в насрещното движение. По чудо няма жертви.

“По данни на разследването водачът е изгубил контрол най-вероятно заради заспиване”, обясни пред Нова тв Николай Каменов от “Пътна полиция”-Хасково.

В края на юли две коли се удариха на магистралата, а при инцидента загинаха трима души, а четирима бяха ранени. Тогава отново беше скъсана разделителната мантинела.

Каменов добави, че “Пътна полиция” има усилено присъствие по автомагистралата.

“Следи се за спазването на правилата за движение. Контролът се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента и с горещото време, да правят чести почивки, за да бъдат по-концентрирани при управлението на превозните средства и да не допускат грешки”, добави Каменов.

По данни на ТОЛ управлението, от всички нарушения, засечени в участъците за средна скорост в страната през втората половина на юли, близо 20% са именно на автомагистрала “Марица“, което я прави и рекордьор.

Пет пъти в сравнение с предишния месец са се увеличили нарушенията на средната скорост именно заради големия поток от гастарбайтери. От “Пътна полиция“ обясняват, че всички нарушители, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби на адресите, на които са регистрирани.