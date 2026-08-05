България е на първо място в Европейския съюз по дял на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти. През 2025 г. 26,3% от българите на възраст 16 и повече години всеки ден използват цигари, електронни цигари, никотинови паучове или изделия с нагрят тютюн.

България изпреварва Швеция и Хърватия

След страната ни се нареждат Швеция с 23,9% и Хърватия с 23,6%, показват най-новите данни на Евростат.

Най-нисък е делът в Нидерландия - 9,9%. Следват Ирландия с 11,7%, Белгия с 13,6% и Люксембург с 13,8%.

Средно за Европейския съюз през 2025 г. 16,5% от хората на възраст 16 и повече години ежедневно употребяват тютюневи или свързани с тях изделия. Това е лек спад спрямо 2022 г., когато делът им е бил 17,5%.

В същото време 77,5% от европейците не използват подобни продукти или не са ги употребявали през 12-те месеца преди събирането на данните.

Мъжете употребяват никотинови изделия по-често

Разликата между двата пола остава значителна. Всекидневно пушат или използват други никотинови продукти 20,8% от мъжете срещу 12,6% от жените.

И при мъжете, и при жените се отчита леко понижение спрямо 2022 г., когато делът е бил съответно 22,2% и 13,1%.

Най-висок е делът сред хората между 35 и 49 години

Ежедневната употреба е най-разпространена сред хората на възраст между 35 и 49 години, където достига 21,3%.

Следват 25-34-годишните с 19,9% и хората между 50 и 64 години с 19,8%.

Най-нисък е делът сред най-младите и най-възрастните - съответно 12,1% и 9,1%.

Спад в 17 държави от ЕС

Между 2022 и 2025 г. делът на хората, които ежедневно употребяват тютюневи и свързани с тях продукти, е намалял в 17 държави от Европейския съюз.

Най-голямо понижение е отчетено в Испания и Люксембург - по 2,1 процентни пункта.

Обратната тенденция се наблюдава в Хърватия и Литва, където е регистриран най-силният ръст - по 2,7 процентни пункта.