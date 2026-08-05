Предстои осмото издание на Spice Music Festival - най-големият музикален фестивал, посветен на хитовете от 90-те години до днес. На 7 и 8 август, петък и събота, пространството на Морска гара - Бургас ще събере хиляди фенове, за да ги срещне с едни от най-емблематичните имена на поп и евроденс музиката, клубната електронна сцена и латино ритмите.

По време на координационна среща в сградата на Община Бургас представители на няколко институции обсъдиха детайлите около провеждането на фестивала.

Програмата е следната: в петък, на 7 август, вратите ще отварят в 17:30 часа, а първият изпълнител ще се качи на сцената в 18:00 часа. В този ден публиката ще се срещне с Thomas Anders от Modern Talking, Jenny Berggren от Ace of Base, Right Said Fred, The Underdog Project, Oceana, Phats & Small и легендарния Leeroy Thornhill (ex-The Prodigy).

На 8 август фестивалът продължава с нова колекция изпълнители, сред които световната суперзвезда Luis Fonsi, певицата, победителка в Евровизия 2004 Ruslana, Shantel & Bucovina Club Soundsystem, Captain Jack, Rednex, Dante Thomas и Jody Bernal.

Във фестивалната зона организаторите са подготвили десетки възможности за хапване и напитки, специални активности, много награди и изненади, а точното разположение на обектите е представено в специалната карта на фестивалната зона (в галерията).

По отношение на паркирането - то ще бъде забранено на територията на пристанището за времето на фестивала. С цел осигуряване на подходящи условия и гарантиране сигурността на всички фенове в двата фестивални дни ще бъде обособена специална паркинг зона на ул. „Булаир“ в отсечката от ул. „Константин Фотинов“ до ул. „Цар Симеон I“ за времето от 16.00 до 08.00 часа. Посетителите на събитието могат да се ползват и другите паркинги в града - паркинг „Гурко“, паркинг „Опера“, паркинг „Трия Сити център“, паркинг „Св.св. Кирил и Методий“, паркинг „Пиргос“.

Посетителите на фестивала, избрали да пътуват с градския транспорт, могат да изберат нощната линия, която функционира всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. От „Бургасбус“ ще осигурят и допълнителни курсове по линии Б11 и Б12, във връзка с провеждането на фестивала. Те ще бъдат изпълнени в нощта на петък срещу събота и в нощта на събота срещу неделя, като часовете на тръгване ще бъдат в 00:30 и 01:30 от терминалите в ж.к. „Меден рудник“, ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Славейков“. Поради очаквания голям брой посетители, извънредни автобуси по линии Б11 и Б12 ще има и на 6 август (четвъртък) - в 23:45 от начални спирки. Остава активно и мобилното приложение на градския транспорт - https://transport.burgasbus.info/