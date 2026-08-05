България е с най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени сред всички държави от Европейския съюз през юни 2026 г.

На годишна база ръстът у нас достига 18,2%. В същото време спрямо май България е сред страните с най-силен спад - 1,3%. За сравнение, годишното увеличение е 4,7% в ЕС и 4,6% в еврозоната, сочат първите оценки на Евростат.

Месечен спад в ЕС и еврозоната

През юни 2026 г. цените на производител в промишлеността са намалели с 0,2% в Европейския съюз и с 0,3% в еврозоната спрямо предходния месец. През май и в двата региона беше отчетено увеличение от 0,2%.

Най-голям месечен спад е регистриран в Литва - 1,7%, следвана от Ирландия с 1,5%, както и България и Гърция с по 1,3%.

Най-силно месечно увеличение е отчетено в Словакия - 1,1%, Румъния - 1,0%, и Естония - 0,9%.

Енергията поскъпва най-силно

На годишна база цените на производител в промишлеността в ЕС са нараснали с 5,7% при междинните стоки, с 10,0% при енергията, с 2,2% при капиталовите стоки и с 2,8% при дълготрайните потребителски стоки.

При недълготрайните потребителски стоки е отчетено понижение от 0,7%. Ако енергийният сектор бъде изключен, общият годишен ръст на промишлените цени в ЕС е 2,9%.

В еврозоната увеличението достига 6,1% при междинните стоки, 8,8% при енергията, 2,3% при капиталовите стоки и 2,9% при дълготрайните потребителски стоки.

Цените на недълготрайните потребителски стоки са намалели с 0,6%, а без енергийния сектор промишлените цени са се повишили с 3,0%.

България изпреварва Румъния и Ирландия

След България най-висок годишен ръст на производствените цени е отчетен в Румъния - 14,3%, и Ирландия - 11,4%.

Люксембург е единствената държава в ЕС, в която е регистрирано годишно понижение - 3,2%.