На 29 юли православната църква почита Свети Мъченик Калиник. Според поверието той се е родил в Киликия, Мала Азия и бил възпитан в християнския закон.

Свети Калиник посветил живота си на проповядването на Божията вяра, като обиколил много села и градове. Той успял да обърне много езичници към Христовата вяра. Но при пристигането му в Анкара той бил заловен от езичници, които го завели при градския началник с обвинение във вероотстъпничество.

Но Свети Калиник отговорил на тези обвинения с открита проповед за истинския Бог. Но думите му притеснили началника и той поискал Калиник да се поклони на елинските богове. Той отказал и бил подложен на жестоки изпитания, но той не се преклонил.

След това той бил изпратен в град Гангра, където да бъде съден. Пътят бил много дълъг, а страданията на Калиник – огромни. Дори войниците, които го водели, били измъчвани от пек и жажда. Тогава Калиник се помолил на Господ и той утолил жаждата на палачите му. Но това милосърдие не трогнало палачите му.

При пристигането им в град Гангра на площада бил запален голям огън. Без да се колебае, светецът влязъл сам в огъня, намирайки мъченическата си смърт, а нетленното му тяло било погребано от християни с почит.

Днес имен ден празнуват Калина, Калинка, Калин и Горан.