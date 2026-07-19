Над 400 вида лекарства в момента липсват в аптечната мрежа у нас. За това алармират от Асоциацията на собствениците на аптеки. Дефицитни са медикаменти за сърдечно-съдови заболявания, за нервната система и за диабет.

Няколко вида инсулини без аналози създават сериозен риск за пациентите.

Родители твърдят, че безуспешно търсят глюкозни сензори за измерване на кръвната захар деца, който страдат от диабет. Липсата на сензори създала риск за тях.

Фармацевтите алармират, че от пазара се изтеглят някои видове инсулини без аналози, с които много пациенти са свикнали с години. Пациентите трябва да посетят ендокринолозите си, за да изберат нова терапия.

В момента липсват и таблетки за лечение на диабет, но след консултация с личния лекар или ендокринолог пациентите могат да ги заменят с други медикаменти.

Липсват и медикаменти за сърдечно болни, като лекарство за регулиране на пулса.

За сърдечни и съдови заболявания липсват около 60 лекарства по аптеките, някои от които нямат генерици и са животоспасяващи, като еликвис, който се използва за предотврявяване образуването на кръвен съсирек в сърцето при пациенти с неправилен сърдечен ритъм (предсърдно мъждене), както и за лечение на кръвни съсиреци във вените на краката (дълбока венозна тромбоза).