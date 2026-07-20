Утре времето ще остане динамично. Въпреки слънчевите часове, отново ще се развива мощна купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици и градушки се очакват в източните и планинските райони. Почти без валежи ще остане Северозападна България. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще бъде слаб до умерен.

Максималните температури ще достигат между 30 и 35 градуса, в София – около 30.

Жълт код за опасно време е в сила за 14 области: Смолян, Пазарджик, София област, Ловеч, Русе, Силистра, Разград, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Монтана, Враца и Пловдив. Очакват се интензивни валежи, гръмотевици и локални градушки.

В планините ще има активна купесто дъждовна облачност с гръмотевични бури, особено в Рило-Родопската област. Вятърът по високите части ще бъде силен от запад-северозапад. Температурите ще са около 25 градуса на 1200 метра и около 18 градуса на 2000 метра.