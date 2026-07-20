Криминалният психолог Тодор Тодоров съобщи, че разследването по случая “Петрохан” е напреднало значително, но окончателните изводи ще бъдат обявени от прокуратурата. Той добави, че разследването вече е достигнало етап, в който основната картина вече е изяснена. Тодоров частично е участвал в работата по случая.

По думите му петте месеца, през които са събирани доказателства, не са необичайно дълъг срок, особено при сложни разследвания, извършвани в труднодостъпна планинска местност.

“За мен лично до голяма степен пъзелът е подреден. Оттук нататък прокуратурата ще прецени кога и какви подробности може да оповести“, заяви Тодоров пред bTV.

Според него голяма част от обществените спекулации около случая са резултат от преждевременно огласяване на отделни факти и липсата на цялостна информация.

“Прекалено много хора решиха да си направят личен пиар или да се превърнат в детективи. Когато се изнасят отделни парчета информация, хората започват сами да запълват липсващото с фантазии“, коментира криминалният психилог.

Тодоров добави, че липсата на последователна комуникация от страна на институциите също е допринесла за появата на различни версии за случилото се. Психологът добави, че част от разпространяваните информации не са конспирации, а факти, установени в хода на разследването.

Какво е аяуаска?

Тодоров предположи, че по време на груповите ритуали в хижата са използвани халюциногенни вещества, сред които напитката аяуаска, традиционно употребявана в Южна Америка.

“Тези вещества могат да доведат до силно променено състояние на съзнанието, при което човек губи контрол върху поведението си. В такава ситуация водещият на ритуала придобива изключително силно влияние върху участниците“, обясни Тодоров.

Според него именно това е една от възможните причини за трагичния развой на събитията.

Случаят “Наталия”

По време на интервюто Тодоров коментира и издирването на 11-годишното момиче Наталия, за което се предполага, че е с бившия приятел на майка си. Той обясни, че подобни случаи са изключително сложни, особено когато извършителят познава добре района и има опит да се укрива.

По думите му след толкова продължителен престой заедно е възможно детето вече да е изградило силна психологическа връзка с мъжа.

“Почти съм сигурен, че момичето няма да оказва съпротива. Възможно е вече да се наблюдават елементи на т.нар. Стокхолмски синдром“, каза Тодоров.