Цените на горивата се повишават плавно у нас, имаме и стари наличности.

"Когато има търсене на нещо на пазара, то винаги се намира. Горива има – доказано е, че има поне за следващите 100 години. Всичко е на пазарни принципи. В момента цените се повишават доста плавно, имаме и някакви стари наличности. Много се надявам ситуацията да се успокои, да има мирно споразумение и да видим по-ниски цени на колонките. В ЕС имаме едни от най-евтините горива. В съседна Сърбия горивата са малко по-скъпи, отколкото при нас. С най-ниския акциз нашите горива са сред най-евтините на колонка. Що се отнася до цените на едро, в цяла Европа маржовете са много малки. Цените са абсолютно нормални на база на това, което се случва с международните цени на пазарите", заяви пред БНТ заяви Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Дизелът мина над 1,60 евро на литър, като на различните бензиностанции се продава между 1,61 и 1,66 евро. Бензинът е над 1,50, което е увеличение за последните 17-18 дни с повече от 15 цента при дизела и с около 4-5 цента при бензина.

"Това са фактите към този момент – не са много оптимистични. През последните 20 дни имаме увеличение на борсовите цени с над 20 цента при дизела и над 11 цента при бензина, което все още не се е отразило на колонките. Предполагаме, че до края на седмицата ще виждаме по-високи цени. Ако ситуацията се задълбочи, е много вероятно да виждаме барел за около 100 долара", прогнозира Хаджимитров.

По отношение на световните пазари той заяви, че в момента за Щатите е изгодна цена над 90 долара, защото те контролират както техния нефт, така и венецуелския. В същото време обаче цените на горивата в САЩ са високи, което не е добре на местно ниво.

"Мисля, че трябва да има някакъв баланс, при който около 85 долара за барел ще устройва всички играчи на пазара", допълни още експертът.