Лекари от Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ Бургас успяха да спасят живота на възрастен мъж, приет по спешност с тежко нараняване и обилно кървене след прерязана артерия на крака.

Инцидентът е станал вкъщи, докато мъжът и съпругата му работели заедно в градината. По думите на пациента, съпругата му, застанала зад него, случайно изпуснала остър градински инструмент, който наранил крака му. Той разказва, че нито той, нито тя са разбрали точно как е станало, усетил е рязка болка и е видял кръв, след което незабавно потърсили помощ.

Според д-р Радослав Шишков, съдов хирург в клиниката, нараняването е засегнало една от артериите зад коляното, точно в мястото, където тя се отделя от основния кръвоносен съд на подбедрицата. Той обяснява, че травми от такъв тип водят до бърза и значителна кръвозагуба, а без своевременна медицинска намеса могат да бъдат фатални, като при подобни случаи времето е решаващ фактор за оцеляването на пациента.

Д-р Шишков и колегата му д-р Георги Миразчийски проведоха продължителна нощна операция, по време на която реконструираха увредените кръвоносни съдове, за да възстановят кръвообращението и запазят крака на пациента.

От болницата подчертават значението на наличието на висококвалифицирана клиника по съдова хирургия в Бургас. При нужда от транспортиране на пациента на по-голямо разстояние шансовете му за оцеляване биха били значително по-малки.

Статистиката на УМБАЛ Бургас показва, че през летните месеци зачестяват тежките битови и селскостопански травми, като работата с остри инструменти в дворове, лозя и земеделски имоти носи повишен риск от сериозни наранявания.

Медиците напомнят, че при артериално кървене всяка секунда е от значение. То може да се разпознае по яркочервения цвят на кръвта, която излиза на силни, пулсиращи струи в ритъма на сърдечния пулс, а голяма кръвозагуба може да настъпи само за минути и да застраши живота на пострадалия.

При такъв инцидент лекарите съветват незабавно да се подаде сигнал на телефон 112. До пристигането на медицински екип раната трябва да се притиска силно и непрекъснато с чиста кърпа, превръзка или друг чист текстил. Ако кървенето е от крайник и не спира с директен натиск, може да се постави турникет на 5–7 сантиметра над раната, в посока към сърцето, но не върху става. Пострадалият е добре да бъде поставен легнал, а засегнатият крайник, ако е възможно, да бъде повдигнат.

От болницата подчертават, че своевременната първа помощ и бързото транспортиране до специализирано лечебно заведение значително увеличават шансовете за спасяване на живота и запазване на крайника на пострадалия. Мъжът от настоящия случай вече е изписан от болницата и се възстановява добре.