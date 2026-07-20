Одит на Сметната палата разкрива поредица от финансови и административни нарушения в управлението на Национален фонд „Култура" за периода от началото на 2021 до края на 2023 година. Проверката е публикувана на сайта на институцията.

Според констатациите на одиторите, творчески проекти са имали по-голям шанс за одобрение, ако документацията им е била технически изрядна, отколкото ако са притежавали висока художествена стойност. Липсата на публикувани и ясни методики за оценяване е оставила пространство за субективни решения от страна на експертните комисии, а в отделни програми художествените критерии изобщо не са били прилагани на практика.

Одитът установява и че кандидатстването е било възможно единствено по електронен път, въпреки че законът допуска и подаване на хартия. Липсвал е утвърден образец на формуляр, а електронните форми периодично са се променяли, като са пропускали важни данни, включително информация за задължителното съфинансиране при по-големи проекти.

Сериозни забележки има и към работата на Управителния съвет на фонда. Договори и анекси са били подписвани от изпълнителния директор без предварително решение на съвета, а част от тях са сключени извън предвидените в нормативната уредба срокове. Проверките на финансовите отчети на бенефициентите също са закъснявали значително, като в отделни случаи не са били извършени изобщо към момента на одита.

Сред най-фрапиращите находки е установеното незаконосъобразно разходване на близо 13 800 лв. за работно облекло на служителите на фонда, включващо дрехи като рокли, чанти, бельо и клинове. Одиторите откриват и различни недопустими разходи по финансираните проекти, между които средства за алкохол и кетъринг по повод техните заключителни събития. Разходите за персонал на фонда пък са надхвърлили заложените лимити с около 600 хил. лв.

Отделно е засегнато и изпълнението на Проект 42 от Плана за възстановяване и устойчивост, което според одита е било сериозно забавено заради ограничен административен капацитет, резки промени в бюджета и чести смени в ръководството на фонда.

В резултат от установените пропуски Сметната палата отправя препоръки към изпълнителния директор на фонда, като изпълнението им се очаква да бъде отчетено до 30 октомври 2026 година.

Одитът идва на фона на серия от по-ранни скандали около дейността на фонда, сред които финансирането на проекти, свързани с актьора Иво Аръков, както и провалянето на два конкурса през 2024 г. заради въведени нови изисквания след тяхното обявяване, което е оставило без разглеждане проекти на над 140 екипа от културния сектор.