Премиерът Румен Радев ще предложи на парламента да приеме решение, с което да разреши пребиваването на осем американски самолета цистерни на летището в "Безмер". Това съобщи Радев по време на годишната конференция на българските посланици.

"През февруари в София се базираха самолети цистерни на американските военни сили. Тогавашното правителство на Пеевски-Борисов каза "да" преди да са го питали, излъга за характера на това събитие, опита се да го скрие от обществото. Това правителство на Пеевски-Борисов заобиколи парламента, а правителството на Андрей Гюров удължи с разрешение на МС престоя. От нашето правителство бе поискано да го удължим за чувствително дълъг период. Проблемът бе, че самолетите бяха базирани на гражданско летище, а ние предложихме на нашите съюзници да заемат военни летища - "Безмер" или "Граф Игнатиево", но отказаха и ние веднага скъсихме периода до 30 юни, за да могат нашите съюзници да намерят локация", коментира Радев.

"На 17 юли, петък, получихме нота от посолството за разполагане на до осем самолета цистерни в "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в Близкия Изток. Въпреки спешното искане ние не сме дали разрешение. Съгласно българското законодателство, това е решение на парламента, така че ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на "Безмер", добави премиерът.

Радев обясни, че сегашното искане на американците е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г. Премиерът подчерта, че "Безмер" е съоръжение за съвместно използване по силата на това споразумение.

В Безмер има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. Изградена бе и съвременна светлинна система. Само преди дни стана ясно, че в Безмер и Враждебна започва изпълнението на натовски проекти за още по-голямо разширение и модернизиране на базите и летищата.

Още с идването си на власт като премиер, Румен Радев пробва да изтъргува престоя на американски военни самолети на гражданското летище в София срещу падането на визи. Той твърди, че в разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет е поставил въпроса за падане на американските визи за българите. САЩ не се потвърждавали това. Няколко дни по-късно българският премиер каза, че няма отговор от САЩ по искането му, и затова България удължава престоя само до края на юни, за да може съюзникът САЩ да си намери друго място за машините.

Бившият военен министър Атанас Запрянов обяви, че престоят на самолетите от февруари до юни е бил изтъргуван срещу удължаване на дерогацията за "Лукойл Нефтохим".

Сегашните действия на Радев са странни, като се има предвид, че до преди няколко дни той и военният министър Димитър Стоянов се хвалеха, че са успели да махнат американските самолети от България. Не е ясно има ли някаква сделка със САЩ, за да направи Радев толкова остър завой.

Радев поема и сериозен риск от ответна, най-малкото дипломатическа реакция от Иран, след като вече в прав текст се казва за какво ще бъдат използвани самолетите в България. Той хитро вкарва въпроса за самолетите в Народното събрание, в опит да свали от себе си пряката отговорност. До юни самолетите бяха на летището само по решение на правителството и на военния министър.