От 20 ч. на 9 юли до 6 ч. утре - 10 юли, за обработка с химически материали на крайпътната растителност, временно ще се променя организацията на движение по участък от магистрала „Тракия“ в Софийска област, между 34-и и 55-и км.

Дейностите ще се извършват в средна разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафикът ще се осъществява в свободните пътни ленти.

Предишната вечер същите дейности бяха изпълнени в участъка между км 0 и 34-и км на АМ „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.